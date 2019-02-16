Стали известны имена претендентов на звание "Спортсмен года" в Украине в 2018 году

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Имена претендентов на звание "Спортсмен года"
Имена претендентов на звание "Спортсмен года" / 24 канал

Трое украинских спортсменов претендуют на звание "Спортсмен года" по версии 23-й общенациональной программы "Человек года – 2018".

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

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В категорию "Спортсмен года" попали абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО), самая молодая чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид и Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко.

К слову, церемония награждения "Человек года – 2018" состоится 23 марта в Киеве.

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Теги: Спорт Бокс Дария Билодид Дзюдо Александр Абраменко Александр Усик
Источник: 24 Канал
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