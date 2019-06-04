Стали известны неожиданные подробности поражения Джошуа в бою с Руисом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) вышел на бой с Энди Руисом (33-1, 22 КО) после нокаута, в котором он побывал во время спарринг-сессии за неделю до боя.

По информации World Boxing News, тревожные намеки на первое в карьере поражение Джошуа получил в тренировочном лагере.

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Источник уверяет, что экс-чемпиона мира в спарринге в обмене ударами отправил в нокаут малоизвестный американец Джои Давейко (19-7-4, 11 КО).

Отец Джошуа Роберт, опасаясь за психологическое состояние сына, после этого эпизода настаивал на отмене или переносе боя против Руиса, но Энтони остался непреклонен и решил выходить на ринг 1 июня.

Напомним, что Джошуа четыре раза побывал в нокдауне во время поединка с Руисом и рефери решил остановить бой в седьмом раунде.

Для Энтони это первое поражение в карьере, до этого он победил в 22 боях, в том числе у Владимира Кличко, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира. Для британца это был первый бой в США.

29-летний Энди Руис-младший провел 33 поединка и проиграл только один (Джозеф Паркеру за звание чемпиона по версии WBO).

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