Стали известны неожиданные причины упадка клуба УПЛ

Неуверенная игра полтавской "Ворсклы" весной связана с попытками сделать из команды коммерческий проект, а также новичками команды, которые не соответствуют ее уровню.я

Об этом рассказал известный журналист Игорь Цыганик.

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По его информации, игроки, достигшие третьего места для команды и выхода в групповой этап по итогам прошлого сезона, конфликтуют с легионерами, которые были подписаны позже.

Все началось с того, что начали завозить легионеров, которые не соответствовали уровню команды. Начались какие-то непонятные вещи. А все, что сейчас происходит связано с тем, что в коллектив, который выиграл бронзу, вклинились люди, которые пытались влиять на историю, которая была. Учитывая все, что происходит, не исключено, что мог возникнуть конфликт между футболистами, которые добывали "бронзу" и "убивались" за "Ворсклу" и теми, кого привезли,

– рассказал журналист в программе Цыганик Live.

"На данный этап коммерческий проект из клуба сделать не удалось: ни одного предложения по легионерам в Полтаве на сегодня нет. Прогнозирую, что в ближайшее время могут произойти определенные серьезные моменты", – подытожил Цыганик.

После зимнего перерыва "Ворскла" получила лишь одну победу в девяти матчах Премьер-лиги. На втором этапе полтавчане выиграли один матч из пяти, еще два сыграв вничью и столько же проиграв.

В прошлом сезоне полтавчане заняли третье место УПЛ, уступив лишь "Шахтеру" и "Динамо" по количеству очков. В текущем сезоне команда играла в групповом этапе Лиги Европы против "Арсенала", "Спортинга" и "Карабаха", где заняла третье место.

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