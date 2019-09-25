Стали известны подробности дела с долгами по зарплате в клубе УПЛ

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ФК "Ворскла"
ФК "Ворскла"

Руководство клуба УПЛ "Ворсклы" частично рассчиталось с долгами перед футболистами.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, обстановка в команде спокойная, а значит есть понимание, как урегулировать проблемы с выплатой зарплат, передает SportArena.

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Насколько я понимаю, какие-то долги погашены. Если подписывали новых футболистов, если команду допустили к чемпионату, если футболисты сейчас не поднимают скандал, то какие-то договоренности между президентом и игроками есть. ,
– проинформировал журналист во время прямого эфира передачи "Цыганык Live".

По ходу предыдущих сезонов неоднократно сообщалось о наличии в полтавском клубе задолженностей перед игроками. К слову, в феврале Игорь Цыганык сообщал, что "Ворскла" могла не получить аттестат для участия в новом сезоне УПЛ из-за старых долгов по зарплатам.

После восьми туров УПЛ "Ворскла" занимает десятое место в чемпионате Украины с семью очками в активе. В последнем матче полтавчане дома проиграли "Динамо" со счетом 0:5.

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Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла
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