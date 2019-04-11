Стали известны последствия травмы Лионеля Месси в матче Лиги чемпионов

31-летний аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси избежал перелома носа в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Врачи исключили у Месси перелом носа, сообщает AS. Но поскольку у Лионеля при этом сильно распух нос и возникли проблемы с дыханием, все указывает на то, что у аргентинца трещина в носовой перепонке.

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Месси получил гематому после столкновения с защитником "Манчестер Юнайтед" Крисом Смоллингом в рамках первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов.

На 30-й минуте матча защитник манкунианцев Крис Смоллинг агрессивно вышел на мяч из-за спины аргентинца, сбил Месси с ног и попал ему в лицо локтем.

Лионель Месси пропустит несколько дней и, вероятно, не сыграет с "Уеской" в ближайшем туре Ла Лиги, но будет готов к матчу с "Манчестер Юнайтед".

Ответный Матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" состоится 16 апреля на стадионе "Камп Ноу" в Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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