Стали известны потенциальные дата и место боя Ломаченко – Кэмпбелл

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Бой украинца Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и британца Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО) состоится в Англии.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист ESPN Стив Ким.

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Промоутер Ломаченко Боб Арум хочет провести поединок за пояса украинца WBA и WBO, а также вакантный титул WBC в августе-сентябре текущего года в Англии.

Причина определения такого места встречи – желание украинца. Ломаченко после посещения боя Усик – Белью в Манчестере очень хотел драться в Великобритании.

В США поединок будет транслироваться на ESPN, а транслятора в Британии будет определять Эдди Хирн, который обычно сотрудничает со Sky Sports.

Побороться за титул WBC боксеры получили возможность, поскольку Майки Гарсия заявил, что отказывается от титула. В свою очередь Кэмпбелл уже успел бросить вызов Ломаченко и боксеры могут встретиться осенью.

Именно к этому времени Ломаченко восстановиться от травмы. В бою против Энтони Кроллы украинец травмировал руку.

На сегодня свой последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кроллу.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Василий Ломаченко
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