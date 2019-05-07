Стали известны потенциальные дата и место боя Ломаченко – Кэмпбелл
Бой украинца Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и британца Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО) состоится в Англии.
Об этом в своем Twitter сообщил журналист ESPN Стив Ким.
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Промоутер Ломаченко Боб Арум хочет провести поединок за пояса украинца WBA и WBO, а также вакантный титул WBC в августе-сентябре текущего года в Англии.
Причина определения такого места встречи – желание украинца. Ломаченко после посещения боя Усик – Белью в Манчестере очень хотел драться в Великобритании.
В США поединок будет транслироваться на ESPN, а транслятора в Британии будет определять Эдди Хирн, который обычно сотрудничает со Sky Sports.
Побороться за титул WBC боксеры получили возможность, поскольку Майки Гарсия заявил, что отказывается от титула. В свою очередь Кэмпбелл уже успел бросить вызов Ломаченко и боксеры могут встретиться осенью.
Именно к этому времени Ломаченко восстановиться от травмы. В бою против Энтони Кроллы украинец травмировал руку.
На сегодня свой последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кроллу.