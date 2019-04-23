Стали известны призовые Карлоса Такама в случае победы над Александром Усиком

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Карлос Такам
Карлос Такам

Уже 25 мая украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе. Его соперником станет камерунец Карлос Такам. Последний сможет немало заработать в случае победы.

Карлос Такам может получить 800 тысяч долларов, если победит Александра Усика, сообщает Sport Arena. Сколько за этот бой получит Александр Усик – пока неизвестно.

К слову: Цена билетов на бой Усик – Такам

Кроме призовых, для Такама этот бой важен еще и тем, что он сможет вернуться в чемпионскую гонку. До этого камерунский боксер проиграл четыре боя, и выиграл только один. Такам уступил техническим нокаутом британцам Энтони Джошуа и Дереку Чисоре, нокаутом Александру Поветкину и по очкам новозеландцу Джозефу Паркеру. И только 22 декабря 2018 года техническим нокаутом победил немца Сенада Гаши.

Поединок Усик – Такам состоится 25 апреля в американском городе Оксон-Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. В андеркарте боя Усик – Такам проведет поединок украинский боксер Олег Малиновский (23-0, 7 КО).

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Теги: Спорт Новости Спорта Усик – Таккам Александр Усик Бокс
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