Стали известны сенсационные подробности допинг-скандала с участием Беседина

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин принимал запрещенные препараты не умышленно. Вина в том, что футболист провалил допинг-тест из-за клубного врача.

Такой информацией на своей странице в Instagram поделился украинский журналист Олег Ящук. В то же время фамилию врача журналист не уточняет.

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Артем Беседин не виноват. Он провалил допинг-контроль из-за ошибки врача. Его вины здесь нет. Артем не знал, что ему дали. Но это не уменьшит наказания. Нападающему грозит 4 года без футбола,

– написал Олег Ящук.

Напомним, Артем Беседин провалил допинг-тест после матча 5 тура Лиги Европы против "Мальме". Ему грозит дисквалификация на 4 года. УЕФА отстранила Беседина от любой футбольной активности до окончания рассмотрения дела.

На днях стало известно, что "Динамо" отстранило главного врача Леонида Миронова от работы с первой командой до завершения расследования. Причиной такого решения стала как раз положительная допинг-проба Беседина.