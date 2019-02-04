Стали известны соперники сборной Украины по футзалу в отборе чемпионата мира-2020

По итогам поединков квалификационного раунда окончательно определились двое соперников с которыми мужская национальная сборная Украины по футзалу сыграет в рамках основного раунда отборочного этапа чемпионата мира-2020.

К Словении, которая попала в группу 2 путем жеребьевки добавились команда, занявшая второе место в группе В-сборная Косово и победитель группы С – сборная Македонии.

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Добавим, что матчи группы 2 Основного раунда отборочного этапа чемпионата мира-2020 состоятся в Украине с 22-го по 27 октября.

Ранее 24 канал писал, что 29-го и 30 января сборная Украины по футзалу провела два спарринга против сборной Чехии. В первом поединке украинцы потерпели разгромное поражение (4:0), а во втором одержали уверенную победу (4:2).

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