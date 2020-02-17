Стали известны сроки восстановления Артём Далакяна после травмы в чемпионском бою

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян получил травму во время защиты титула в бою против венесуэльца Хосбера Переса. Поэтому боксеру понадобится время на реабилитацию.

О деталях повреждения Далакяна рассказал врач команды Вячеслав Попов в комментарии "Чемпиону".

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"Уже во втором раунде после очередной атаки соперника Артем почувствовал резкую боль в правой кисти руки и боксировал с ней до финального гонга. После боя врач турнира Юрий Дехтярев предоставил нашему чемпиону неотложную помощь. К сожалению, рентгенологическое обследование подтвердило осколочный перелом пятой пястной кости в области ее сустава", – рассказал медик.



Фото травмы Артёма Далакяна (фото: Чемпион)

По его словам, на восстановление функции разбитого сустава и проведения квалифицированной реабилитации надо не менее двух месяцев.

"Полноценный тренировочный процесс Артем сможет начать не раньше, чем через три месяца", – подытожил Вячеслав Попов.

Напомним,