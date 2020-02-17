Стали известны сроки восстановления Артём Далакяна после травмы в чемпионском бою
Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян получил травму во время защиты титула в бою против венесуэльца Хосбера Переса. Поэтому боксеру понадобится время на реабилитацию.
О деталях повреждения Далакяна рассказал врач команды Вячеслав Попов в комментарии "Чемпиону".
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"Уже во втором раунде после очередной атаки соперника Артем почувствовал резкую боль в правой кисти руки и боксировал с ней до финального гонга. После боя врач турнира Юрий Дехтярев предоставил нашему чемпиону неотложную помощь. К сожалению, рентгенологическое обследование подтвердило осколочный перелом пятой пястной кости в области ее сустава", – рассказал медик.
Фото травмы Артёма Далакяна (фото: Чемпион)
По его словам, на восстановление функции разбитого сустава и проведения квалифицированной реабилитации надо не менее двух месяцев.
"Полноценный тренировочный процесс Артем сможет начать не раньше, чем через три месяца", – подытожил Вячеслав Попов.
Напомним,
- 8 февраля чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян защитил свой чемпионский пояс от венесуэльца Йосбера Переса.
- Бой состоялся в Киеве и продолжался все 12 раундов. Далакян победил единогласным решением судей – 118:110, 117:111, 117:111.
- После боя стало известно, что Далакян боксировал с травмой со второго раунда.
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