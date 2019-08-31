Стали известны стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2021, 2022 и 2023 годах

В сентябре состоится заседание УЕФА, где будут объявлены города, которые примут ближайшие финалы Лиги чемпионов.

Источники Associated Press в организации сообщают, что решающий матч Лиги чемпионов 2021 года примет Санкт-Петербург.

Читайте также: Календарь "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов

По информации издания, стадион "Зенита" опередил "Альянц-Арену" в Мюнхене в качестве принимающей стороны, однако немцы получат это право в 2022 году, а в 2023 финал ЛЧ примет лондонский "Уэмбли".

Сообщается, что официально о выборе в пользу Санкт-Петербурга объявят на заседании исполнительного комитета УЕФА 24 сентября.

Арена "Санкт-Петербург" и мюнхенская "Альянц-Арена" в 2020 году также примут несколько матчей чемпионата Европы. Полуфиналы и финал будущего европейского первенства пройдут на"Уэмбли".

Champions League finals set to be staged in St Petersburg in 2021, Munich 2022 and Wembley 2023.

Confirmation set to come from UEFA executive committee meeting in September https://t.co/mP6Yg3dzyK — Rob Harris (@RobHarris) 30 августа 2019 г.

Напомним, что в сезоне 2019/20 финал пройдет на "Олимпийском" стадионе в Стамбуле.