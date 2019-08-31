Стали известны стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2021, 2022 и 2023 годах
В сентябре состоится заседание УЕФА, где будут объявлены города, которые примут ближайшие финалы Лиги чемпионов.
Источники Associated Press в организации сообщают, что решающий матч Лиги чемпионов 2021 года примет Санкт-Петербург.
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По информации издания, стадион "Зенита" опередил "Альянц-Арену" в Мюнхене в качестве принимающей стороны, однако немцы получат это право в 2022 году, а в 2023 финал ЛЧ примет лондонский "Уэмбли".
Сообщается, что официально о выборе в пользу Санкт-Петербурга объявят на заседании исполнительного комитета УЕФА 24 сентября.
Арена "Санкт-Петербург" и мюнхенская "Альянц-Арена" в 2020 году также примут несколько матчей чемпионата Европы. Полуфиналы и финал будущего европейского первенства пройдут на"Уэмбли".
Напомним, что в сезоне 2019/20 финал пройдет на "Олимпийском" стадионе в Стамбуле.