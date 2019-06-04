Стали известны судейские назначения на матч Украина – Сербия

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Антонио Мигель Матеу Лаос
Антонио Мигель Матеу Лаос / Фото из открытых источников

Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал состав судейских бригад, которые будут работать на ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020.

Один из ключевых поединков в группе В, в котором встретятся сборные Украины и Сербии, доверено обслуживать испанским арбитрам.

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Главным арбитром встречи назначен Антонио Мигель Матеу Лаос. Украинским болельщикам Лаос знаком по работе на матче 1/16 финала Лиги Европы между "Айнтрахтом" и "Шахтером" (4:1), состоявшейся в феврале этого года.

На недавнем финале Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" испанцу была отведена роль запасного судьи.

Спорт 24 писал, что сборная Сербии понесла весомую кадровую потерю на ближайший матч отбора к Евро-2020 против команды Украины.

Матч отборочного турнира Евро 2020 Украина – Сербия пройдет в пятницу, 7 июня, на "Арене Львов". Начало – в 21:45.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Евро-2020 Сборная Украины по футболу
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