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Стало известно, когда болельщикам в Украине позволят вернуться на стадионы

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Когда можно будет посещать стадионы
Когда можно будет посещать стадионы / Getty Images

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда болельщиков пустят на стадионы и какие действия будут предприниматься при обнаружении COVID-19 у футболистов.

По его словам, ситуация с пандемией коронавируса в стране пока не позволяет пускать болельщиков на стадионы, не исключив при этом, что с июля такая возможность может появиться. Слова Ляшко цитирует "Футбол 1".

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Я сам хочу, чтобы чемпионат Украины возобновился, поскольку без футбола некомфортно себя чувствую. Хотелось бы как можно скорее попасть на сектор, но, к сожалению, это будет еще не скоро – не раньше июля мы можем восстановить матчи со зрителями.

"К сожалению, Украина сейчас находится в так называемом плато заболеваемости – в день фиксируется около 500 зараженных. Это ситуация, которая позволяет нам смягчать карантин, поскольку система Минздрава с ней справляется. Однако это не сигнал того, что страна выходит из эпидемии. Футбол без зрителей – это не футбол. Все команды играют для них. Я всегда призывал украинцев приходить на матчи, только так можно поддержать любимую команду. что касается эпидемиологической ситуации, уверяю, что посещение стадиона может спровоцировать распространение коронавирусной болезни", – сказал Ляшко.

  • Клубы УПЛ хотят восстановить матчи чемпионата уже 30 мая. При этом чемпионаты их молодежных и юношеских команд будут завершены досрочно.
  • Лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", который встретится с "Динамо" в первом туре после возобновления турнира. Луганская "Заря" расположилась на второй строчке, киевляне замыкают первую тройку.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 УПЛ
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