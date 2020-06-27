Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук может вернуться в общую группу "бело-синих" на следующей неделе.

Хавбеку уже сняли швы с рассеченной в матче против "Зари" ноги. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

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Сейчас пока он занимается отдельно, вместе с Никитой Бурдой, который также проходит восстановление после травмы.

Сергей еще не готов помочь команде в предстоящей игре с «Десной», однако есть все основания надеяться на его возвращение в общую группу на следующей неделе.

Травма Сергея Сидорова

В матче с "Зарей" (1:3) Сидорчук получил ужасную травму. На 82-й минуте встречи легионер луганчан Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян – ховартский полузащитник луганчан умудрился даже сломать щиток футболисту "бело-синих". Сергей не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках.

В Киеве было проведено медицинское обследование, по результатам которого установлено, что ни кости, ни связки у Сидорчука не повреждены.

В течение ближайших двух недель футболист вынужден будет оставаться вне тренировочного процесса. Затем ему снимут швы и Сидорчук сможет приступить к индивидуальным тренировкам.

Видео травмы Сидорчука