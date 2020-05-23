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Стало известно, сколько клубы УПЛ платят за тестирование на коронавирус

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Тестирование футболистов на COVID-19
Тестирование футболистов на COVID-19 / ФК "Шахтер"

Украинская ассоциация футбола перенесла рестарт чемпионата УПЛ с 30 мая на 6 июня. Подождать с возобновлением чемпионата пришлось по двум причинам. Не все команды успевают провести тесты на коронавирус и подготовиться к официальным играм.

Процедура тестирования на COVID-19 обходится клубам УПЛ в сумму около 120 тысяч гривен, сообщает портал Meta Ratings.

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Тесты на коронавирус должна сдать каждая команда в составе 60 человек, включая футболистов, тренеров и представителей клубного персонала.

Перед возобновлением тренировочного процесса все команды украинской Премьер-лиги были обязаны пройти тестирование, однако по данным Meta Ratings некоторые клубы еще не проинформировали УАФ про все командные результаты.

Еще одну подобную процедуру клубы должны пройти непосредственно перед возобновлением матчей чемпионата Украины. Результат ПЦР-теста приходит в течение 36 часов, после чего в случае отрицательного анализа выдается разрешение на участие футболиста в соревнованиях.

Восстановление футбола в Украине: главное

  • Вскоре украинскую футбольную общественность ожидает возвращения розыгрыша Премьер-лиги. Гранды чемпионата стараются как можно быстрее вернуть себе игровой тонус.
  • Клубы УПЛ хотят возобновить матчи чемпионата уже 6 июня. При этом их чемпионаты молодежных и юношеских команд будут завершены досрочно.
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Спорт Новости Спорта Тесты на коронавирус УПЛ Футбол
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