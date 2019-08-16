Стало известно, как Суркис увольнял Хацкевича с "Динамо"

В среду, 14-го августа, "Динамо" официально уволило главного тренера Александра Хацкевича. Белорусский тренер не вывел "Динамо" в Лигу чемпионов, что было его задачей на сезон.

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, как произошло увольнение Хацкевича с "Динамо".

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По его словам, президент "Динамо" уволил Хацкевича в телефонном режиме. Встречи между президентом "бело-синих" и экс-тренером – не было.

После увольнения Суркис в телефонном режиме советовался с доверенными лицами о том, кто должен возглавить команду.

Спиваковский не исключает, что Алексей Михайличенко, который возглавил "Динамо" 15 августа, будет работать временно. В этот период помощники Суркиса будут искать нового главного тренера.

Другой ведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников рассказал, что существовала возможность назначения Юрия Вернидуба главным тренером "Динамо".

Точно знаю, что Игорь Суркис рассматривал Вернидуба, серьезно рассматривал как вариант. Но не знаю, почему решил в итоге к нему не обращаться,

– сказал Болотников.

На тренерском мостике Алексей Михайличенко сменил Александра Хацкевича, который в третий раз подряд не смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Киевляне по сумме двух матчей проиграли "Брюгге".

Алексей Александрович уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 гг. Под его руководством "бело-синие" дважды ставали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Михайличенко свое время был уволен с поста главного тренера "Динамо", поскольку проиграл в первом матче 3-го квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов "Трабзонспору". С новым тренером Йожефом Сабо киевляне одолели турецкий клуб.