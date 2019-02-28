Стало известно, какие города Украины примут Золотую Евролигу-2019 по волейболу

Матчи Золотой Евролиги-2019 по волейболу состоятся в Ужгороде и Запорожье.

Матчи мужской сборной Украины пройдут в Запорожье, а игры женской национальной команды примет Ужгород, сообщает информационно-аналитический портал "Акцент".

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Мужская сборная Украины попала в группу С. Подопечным Угиса Крастиньша придется сыграть против сборных Финляндии, Чехии и Беларуси. А женская национальная команда оказалась в группе А, где их соперницами стали сборные Чехии, Словакии и Швеции.

Матчи обеих украинских сборных состоятся в период с 25 мая по 15 июня 2019 года.



Группы Золотой Евролиги-2019

Что такое Золотая Евролига?Ежегодное соревнование волейбольных сборных, которое проводится под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV). С 2004 года проводятся соревнования для мужских команд, летом 2009 года состоялся первый розыгрыш женской Евролиги.

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