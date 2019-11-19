Стало известно, когда дисциплинарный комитет рассмотрит дело о расизме на матче Шахтер – Динамо

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Расизм на матче Шахтер – Динамо / Фото из открытых источников

Скандальный эпизод центрального матча 14 тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо" будет рассмотрен Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ на ближайшем заседании, которое состоится в четверг, 21 ноября.

Что комитет будет рассматривать на заседании?

КДК УАФ уже получил в свое распоряжение рапорт арбитра матча Николая Балакина, делегата Александра Тюрина и офицера безопасности Олега Базая. Об этом сообщает SportArena.

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Также Комитет примет во внимание видео скандального эпизода в открытых источниках и запросит  видеоматериалы у хозяев поединка, донецкого "Шахтера".

КДК рассмотрит как сам неприличный жест Тайсона (средний палец в адрес фанатов "Динамо") и вынесет наказание, так и действия болельщиков "Динамо" на гостевом секторе стадиона "Металлист", в которых прослеживаются проявления расизма (имитация обезьяньего уканья).

Что грозит клубам?

Тайсону за неприличный жест грозит 3-матчевая дисквалификация. "Динамо" за проявления расизма может быть оштрафовано на 250-500 тысяч гривен, а его болельщики при идентификации фанатов и обвинении в расизме могут быть дисквалифицированы на посещение футбольных матчей на срок от двух лет.

К слову: Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": опубликовано новое видео расистских кричалок

Также не исключено и наказание "Динамо" матчем без зрителей. Такой штраф предусмотрен за повторные наказание по статье о расизме и дискриминации – в 2017 году киевский клуб наказывали матчем без зрителей за баннер "100% белый" в рамках акции ультрас "Белая шиза", когда фанаты находились на матче в белых одеждах и белых масках.

Что произошло на матче Шахтер – Динамо: хронология событий

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Расизм на матче Шахтер – Динамо Ультрас Шахтер Скандал Расизм Динамо
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