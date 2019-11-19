Стало известно, когда дисциплинарный комитет рассмотрит дело о расизме на матче Шахтер – Динамо
Скандальный эпизод центрального матча 14 тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо" будет рассмотрен Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ на ближайшем заседании, которое состоится в четверг, 21 ноября.
Что комитет будет рассматривать на заседании?
КДК УАФ уже получил в свое распоряжение рапорт арбитра матча Николая Балакина, делегата Александра Тюрина и офицера безопасности Олега Базая. Об этом сообщает SportArena.
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Также Комитет примет во внимание видео скандального эпизода в открытых источниках и запросит видеоматериалы у хозяев поединка, донецкого "Шахтера".
КДК рассмотрит как сам неприличный жест Тайсона (средний палец в адрес фанатов "Динамо") и вынесет наказание, так и действия болельщиков "Динамо" на гостевом секторе стадиона "Металлист", в которых прослеживаются проявления расизма (имитация обезьяньего уканья).
Что грозит клубам?
Тайсону за неприличный жест грозит 3-матчевая дисквалификация. "Динамо" за проявления расизма может быть оштрафовано на 250-500 тысяч гривен, а его болельщики при идентификации фанатов и обвинении в расизме могут быть дисквалифицированы на посещение футбольных матчей на срок от двух лет.
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Также не исключено и наказание "Динамо" матчем без зрителей. Такой штраф предусмотрен за повторные наказание по статье о расизме и дискриминации – в 2017 году киевский клуб наказывали матчем без зрителей за баннер "100% белый" в рамках акции ультрас "Белая шиза", когда фанаты находились на матче в белых одеждах и белых масках.
Что произошло на матче Шахтер – Динамо: хронология событий
- В воскресенье, 10 ноября, состоялся матч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Игру пришлось прервать из-за расистских выкриков с трибун. При этом полузащитник "горняков" Тайсон получил красную карточку, показав неприличный жест в сторону болельщиков и выбив мяч на трибуны. Поле он покидал со слезами на глазах. Плакал во время игры и Дентиньо.
- После матча оба клуба выступили с официальными заявлениями, осудив расизм. Свою позицию высказал и сам Тайсон.
- Игрока поддержало немало футболистов, а украинская ведущая Янина Соколова осудила расизм со стороны болельщиков.
- "Динамо" попросило, чтобы было проведено расследование и не осуждать заранее болельщиков команды. Впоследствии было опубликовано еще одно видео с расистскими выкриками с трибун.
- При этом "Динамо" за выходку фанатов грозит немалое наказание. Полиция же начала расследование этого случая.
- Воспользоваться этим моментом решил бразильский клуб "Интернационале", который хочет вернуть Тайсона.
- Фанаты "Динамо" объяснили свое поведение на матче "поддержкой сов".