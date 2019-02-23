Стало известно, когда начнется продажа билетов на матч "Динамо" – "Челси": цена

В воскресенье, 24 февраля, в 10:00 начнется онлайн-продажа билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" примет лондонский "Челси".

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

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А с 14:00 понедельника, 25 февраля, билеты будут доступны в кассах возле "Олимпийского" и стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Продажа билетов будет осуществляться в следующих ценовых категориях: 50, 100, 200, 300, 350, 400, 800 и 1000 гривен.

Цена билетов на матч Динамо – Челси

К слову, в 1/8 финала Лиги Европы киевский клуб встретится с "Челси". Первый поединок состоится 7 марта на "Стэмфорд Бридж", ответный матч сыграют 14 марта, начало игры в 19:55.

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