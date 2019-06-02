Стало известно, когда определится судьба Хацкевича в "Динамо"

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Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / Фото из открытых источников

Президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер команды Александр Хацкевич проведут встречу в среду, 5 июня.

Разговор, в ходе которого будут обсуждаться перспективы дальнейшего сотрудничества, должен состояться 5-го июня. Об этом информирует Youtube-шоу "ТаТоТаке".

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По информации источника, у белорусского специалиста есть хорошие шансы, чтобы убедить руководство клуба отказаться от идеи тренерской изменения.

Президент клуба Игорь Суркис неоднократно заявлял, что решение по Хацкевичу будет приниматься только после обстоятельного разговора с ним по окончанию сезона. Несмотря на спорную репутацию Суркиса в плане высказываний, именно такой расклад выглядит наиболее реалистичным.

К слову, контракт Александра Хацкевича с "Динамо" был рассчитан до 31 мая, так что формально у киевской команды сейчас нет главного тренера.

Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Динамо
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