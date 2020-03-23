Стало известно, когда сборная Украины сыграет перенесенные матчи с Францией и Польшей

Из-за пандемии коронавируса два товарищеские матча сборной Украины, которые были запланированы на конец марта, пришлось перенести.

Сборная Украины должна была сыграть против Франции 27 марта, а 31 марта – против Польши. Обе игры должны были состояться на выезде. После вспышки коронавируса организаторы изначально планировали провести их без зрителей, а потом вообще перенесли.

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Но все же запланированные товарищеские матчи могут состояться. Хоть и в другое время. По данным Sport Arena, УЕФА перенес матчи плей-офф квалификации Евро-2020, которые были запланированы на март, на 1-9 июня 2020 года. Пока в УЕФА ожидают подтверждений от национальных федераций о готовности сыграть в эти дни. Напомним, в этих матчах определится третий соперник сборной Украины на Евро-2020.

Кроме матчей плей-офф, на эти же даты рекомендовано перенести и товарищеские матчи, которые должны были состояться в марте. Хотя места проведения матчей могут быть изменены.

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В УЕФА ожидают до 30 апреля от Украинской ассоциации футбола подтверждение проведения товарищеских матчей.

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