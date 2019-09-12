Стало известно, когда "Шахтер" презентует Коноплянку и других новичков

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" представит летних новичков команды в четверг, 12 сентября. Презентация состоится в Киеве.

Полузащитник Евгений Коноплянка и защитник Витао получат игровые футболки и ответят на вопросы.

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Мероприятие начнется в 16:00. Прямая трансляция запланирована на официальном канале "Шахтера" на YouTube.

Спорт 24 писал, что Коноплянка стал игроком "Шахтера" в последний день работы трансферного окна. Вингер уже успел дебютировать за новую команду в товарищеском матче.

Полузащитник покинул Украину летом 2015 года, когда перешел из "Днепра" в "Севилью". Однако в Испании Коноплянка сыграть так и не сумел и через год перебрался в "Шальке" на правах аренды.

В прошлом сезоне 29-летний Коноплянка не проходил в основу "Шальке", забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за "кобальтовых".

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Теги: Спорт Шахтер Футбол Евгений Коноплянка
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