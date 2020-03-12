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Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины

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Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится в пятницу, 13 марта. Также определится и номинальный хозяин поля финального поединка. Официальная церемония начнется в 13:00.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По итогам матчей 1/4 финала Кубка Украины в полуфинал вышли "Минай", "Мариуполь" и "Динамо". На этой стадии покинули турнир "Ингулец", "Альянс" (Долина) и "Александрия".

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Последний участник 1/2 финала Кубка Украины определится в четверг, 12 марта, в матче "Десна" – "Ворскла". Поединок пройдет при пустых трибунах.

  • Полуфиналы Кубка Украины запланированы на 15 апреля, а финальный матч состоится 13 мая в Тернополе.
  • Действующий обладатель Кубка Украины "Шахтер" в нынешнем розыгрыше турнира вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв "Динамо" в овертайме (1:2).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Кубок Украины
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