Стало известно, когда УЕФА рассмотрит допинговое дело Артема Беседина

Форвард "Динамо" Артем Беседин завалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы с "Мальме" (3:4). УЕФА отстранил Беседина от любой футбольной активности на месяц, включая тренировки в клубе.

Как стало известно Sport.ua, рассмотрение дела Беседина состоится после 6 января. Об этом УЕФА в письменном виде уведомил национальную федерацию.

Читайте также: Беседин провалил допинг-тест: что у него обнаружили и на сколько его могут дисквалифицировать

При этом никакой конкретики о том, на чем именно попался 23-летний футболист, на данный момент нет.

Что известно о ситуации Беседина?

Нападающий не прошел допинг-тест. Это произошло после матча "Мальме" – "Динамо" в Лиге Европы. Форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. В ближайшие дни должна определиться дата слушания дела.

В нынешнем сезоне Беседин провел 23 матча за "Динамо", забил в них восемь мячей и сделал два асиста.