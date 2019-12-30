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Стало известно, когда УЕФА рассмотрит допинговое дело Артема Беседина

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Артем Беседин / ФК "Динамо"

Форвард "Динамо" Артем Беседин завалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы с "Мальме" (3:4). УЕФА отстранил Беседина от любой футбольной активности на месяц, включая тренировки в клубе.

Как стало известно Sport.ua, рассмотрение дела Беседина состоится после 6 января. Об этом УЕФА в письменном виде уведомил национальную федерацию.

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При этом никакой конкретики о том, на чем именно попался 23-летний футболист, на данный момент нет.

Что известно о ситуации Беседина?
Нападающий не прошел допинг-тест. Это произошло после матча "Мальме" – "Динамо" в Лиге Европы. Форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. В ближайшие дни должна определиться дата слушания дела.

В нынешнем сезоне Беседин провел 23 матча за "Динамо", забил в них восемь мячей и сделал два асиста.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Динамо
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