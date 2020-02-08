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Стало известно, когда украинская звезда НБА сыграет первый матч за "Сакраменто"

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Алексей Лень / Testudo Times

Украинский центровой Алексей Лень дебютирует за "Сакраменто Кингз" в понедельник, 10 февраля, в матче регулярного чемпионата НБА против "Милуоки Бакс".

Лень пропустил матч против "Майами Хит" и не сыграет 9 февраля против "Сан-Антонио Сперс", сообщает The Sacramento Bee.

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Алексей пропустил 10 последних матчей из-за травмы бедра, полученной еще в качестве игрока "Атланты Хоукс", которая обменяла его в "Кингз" перед дедлайном.

В этом году по условиям своего контракта украинец заработает в НБА 4,1 миллиона долларов.

Отметим, что это уже третья команда Леня в его заокеанской карьере – ранее украинский центровой выступал за "Финикс Санс".

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол NBA Алексей Лень
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