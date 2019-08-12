Стало известно, когда Усик будет драться за пояс WBO с победителем пары Руис – Джошуа

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Александр Усик
Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик получил статус претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Следовательно, он может провести свой следующий поединок после боя против Карлоса Такама именно за этот титул.

Пока что титул WBO в супертяжелом весе принадлежит Энди Руису. Он его выиграл в бою против Энтони Джошуа. Теперь боксеры проведут бой-реванш. И именно с победителем этой пары должен выйти в ринг Усик.

"Александр Усик в ближайшее время подтвердит статус официального претендента, проведет свой поединок и будет ждать победителя реванша Джошуа – Руис. Этот поединок должен состояться в течение 180 дней с момента, как WBO напишет соответствующее письмо, а они его напишут сразу после того, как второй бой Джошуа и Руиса состоится", – заявил промоутер Усика Александр Красюк.

К слову: Стала известна официальная дата реванша Джошуа – Руис

При этом Усик еще не знает точной даты его боя против Карлоса Такама. По словам Красюка, бой должен состояться в середине октября, однако стороны еще не подписали контракт. При этом американские СМИ писали, что бой Усик – Такам состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Энтони Джошуа Александр Усик Усик – Таккам
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