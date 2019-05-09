Стало известно, когда Усик вернется в ринг после травмы

Чемпион WBC, WBO и IBF в первом тяжелом весе Александр Усик получил травму перед боем против Карлоса Такамы. Вернуться в ринг украинец сможет не раньше августа 2019 года.

К слову: Усик прокомментировал травму перед боем с Такамой

Такую информацию озвучил промоутер Усика Эдди Хирн.

"Он повредил бицепс, но операцию делать не будут. Думаю, он вернется на ринг в августе или около того. Тренироваться он снова сможет примерно через пять недель", – приводит слова Хирна издание Boxingscene.com.

При этом промоутер не знает, как именно повреждение получил Усик – во время спаррингов против других боксеров или во время тренировки.

"Не знаю, как все произошло. Но вообще он тренировался довольно трудно, спарринговал с гораздо более массивными соперниками. Не знаю, получил ли он травму в спарринге или на занятии с весами. Жаль, что так получилось", – заявил Хирн.

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Напомним, Усик должен был дебютировать в супертяжах 25 мая в Оксон-Хилле в поединке с Карлосом Такамой. Победа в этом поединке могла бы позволить украинцу в будущем бороться за титул WBO против Джошуа.