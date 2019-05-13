Стало известно, когда выйдет документальный фильм про Михаэля Шумахера

К концу 2019 года должен выйти документальный фильм про Михаэля Шумахера. Он будет содержать много архивных материалов, которые ранее не демонстрировались.

3 января 2019 года исполнилось 50 лет Михаэлю Шумахеру. 25 лет назад, в 1994 году, он стал чемпионом мира в Формуле-1. К этим датам будет выпущен документальный фильм о семикратном чемпионе мира.

Фильм под простым названием "Шумахер" содержит интервью с отцом Михаэля Рольфом, его женой Коринной, его детьми Джиной и Миком, а также многими ключевыми игроками в его карьере, а также архивные материалы, которые ранее не демонстрировались. Фильм "продемонстрирует многие аспекты этого разностороннего человека – беспощадного пилота Формулы 1, амбициозного мальчика с мечтой, практического механика, надежного командного игрока и преданного друга и отца".

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Сейчас идет период постпродукции под руководством немецких режиссеров Михаэля Веха и Ханс-Бруно Каммертонса, которые ранее сотрудничали над документальными фильмами о теннисной звезде Борисе Беккере и музыканте Удо Юргенсе. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в декабре 2019 года.