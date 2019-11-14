Стало известно, когда Зинченко сможет вернуться на поле после травмы

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко проведет в лазарете команды дольше, чем ожидалось.

По информации британского издания Manchester Evening News, реабилитация Зинченко продлится еще минимум три недели. Называется даже дата предполагаемого возвращения хавбека к тренировкам – 6 декабря.

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Таким образом, 22-летний футболист точно пропустит четыре ближайших матча команды против "Челси", "Шахтера", "Ньюкасла" и "Бернли".

Вряд ли он будет готов сыграть и в манчестерском дерби против "Манчестер Юнайтед" 7 декабря в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги.

Украинец, который получил повреждение колена и перенес операцию, последний раз выходил на поле месяц назад в матче сборной Украины против Португалии (2:1).

В текущем сезоне Зинченко сыграл 9 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, результативными действиями не отличался.