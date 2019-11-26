Стало известно, когда Зинченко вернется к тренировкам с "МанСити" после травмы

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который продолжает восстанавливаться после травмы, скоро вернется к тренировкам с командой.

Ожидается, что украинец вернется к занятиям после операции на колене с понедельника, 2 декабря, сообщает ТК Футбол.

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В последний раз Александр выходил на поле в матче сборной Украины против Португалии (2:1) в середине октября.

После этого Александр Зинченко перенес операцию на колене в Барселоне и занимался восстановлением по индивидуальной программе.

Всего в нынешнем сезоне Зинченко сыграл в 9 матчах "горожан" во всех турнирах и не отличался результативными действиями.

В пяти предыдущих матчах, которые чемпион Англии был вынужден провести без Зинченко, команда Хосепа Гвардиолы получила четыре победы и проиграла "Ливерпулю" (1:3).