Стало известно, кто будет представлять Украину на Рождественской гонке по биатлону
Определились участники от Украины в Рождественской гонке по биатлону. Выставочные соревнования состоятся 28 декабря в немецком Гельзенкирхене.
Сборную Украины представит дуэт Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный. Об этом сообщает biathlon.com.ua.
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Формат гонки – смешанная эстафета между командами, которые состоят из двух участников.
Кроме того, в этом году впервые пройдет Юниорская Рождественская гонка. В ней также примут участие украинцы – Екатерина Бех и Богдан Цымбал.
В прошлом году украинская пара Юлия Джима – Артем Прима на "Рона Фелтинс-Арене" в Гельзенкирхене заняла 8 место.
Спорт 24 писал, что уже известен календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 и чемпионата мира-2020, который состоится в итальянском Антхольце. Биатлонный сезон начнется 29-го ноября в Швеции.
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