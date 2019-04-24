Стало известно кто может возглавить Федерацию биатлона Украины

Федерация биатлона Украины подвела итоги сезона 2018-2019. Один из вопросов, прозвучавший на заседании тренерского совета с участием ведущих наставников Украины и функционер – кто может возглавить Федерацию после Владимира Брынзака.

Имя своего преемника назвал сам Владимир Брынзак. Таким человеком, по его мнению, может стать Андрей Дериземля, который во время этого заседания сидел по правую руку от президента федерации, пишет сайт biathlon.com.ua.

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"Рано или поздно, но молодые должны брать бразды правления в свои руки. Мне бы хотелось, чтобы Андрей Васильевич уже сейчас начинал более плотно углубляться во все нюансы управления нашим биатлоном. А я бы впоследствии мог поработать вице-президентом, помогая ему более плавно войти в курс дела", – отметил Владимир Брынзак.

Но стоит отметить, что следующие выборы президента Федерации биатлона Украины состоятся на очередной отчетно-выборной конференции весной 2022 года.