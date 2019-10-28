Стало известно, кто рассудит дерби между "Динамо" и "Шахтером" в Кубке Украины

Центральный матч 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" рассудит бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским из Кропивницкого.

Ассистентами главного рефери выступят Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Владимир Володин (Херсон). Четвертым арбитром назначен Николай Балакин (Киевская обл.).

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Поединок "Динамо" – "Шахтер", как и все другие матчи 1/8 финала Кубка Украины будет сыгран в среду, 30 октября. Начало встречи на НСК "Олимпийский" в 19:30.

В нынешнем сезоне "Динамо" и "Шахтер" встречались уже дважды. В матче за Суперкубок Украины киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1, а в чемпионате с аналогичным результатом сильнее были "горняки".

В прошлом розыгрыше Кубка Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграли на стадии 1/4 финала – тогда после ничьей (1:1) в основное и дополнительное время дончане выиграли в серии пенальти со счетом 4:3. В итоге "Шахтер" стал победителем Кубка, разгромив в финале "Ингулец" (4:0).