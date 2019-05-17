Стало известно место проведения матча отбора к Евро-2020 Украина – Литва

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ОСК "Металлист" примет матч Украина – Литва
ОСК "Металлист" примет матч Украина – Литва / Фото из открытых источников

Федерация футбола Украины определилась с местом проведения матча квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Литвы.

"Сине-желтые" сыграют в Харькове. Поединок на ОСК "Металлист" состоится 11 октября. Такое решение было принято на исполкоме ФФУ.

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Напомним, что 7-го и 10 июня во Львове сборная Украины проведет поединки отборочного турнира Евро-2020 против команд Сербии и Люксембурга.

Также исполком ФФУ решил, где пройдут домашние матчи квалификационного раунда молодежного чемпионата Европы-2021 с участием сборной Украины. 6-го и 10 сентября 2019 года молодежная команда будет принимать Финляндию и Мальту в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Добавим, что местом проведения матча квалификационного раунда женского чемпионата Европы-2021 между национальными женскими сборными командами Украины и Германии 3 сентября 2019 года станет город Львов, стадион "Арена Львов".

Спорт 24 писал, что ФФУ сменит вывеску и официально будет называться Украинской ассоциацией футбола.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Новости Харькова Евро-2020 Сборная Украины по футболу
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