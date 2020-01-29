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Стало известно, на каком матче в УПЛ впервые применят систему VAR

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Система VAR в Украине / Фото из открытых источников

Украинская Премьер-лига подтвердила, что уже со второй части нынешнего сезона система видеоассистента арбитра VAR будет запущена на чемпионате Украины в полноценном режиме.

Матч 19-го тура УПЛ "Динамо" – "Ворскла" станет первым в УПЛ с использованием VAR, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Встреча между "Динамо" и "Ворсклой" состоится на НСК "Олимпийский" 22 февраля. Начало поединка – в 17:00.

Кроме того, уже на следующий день система VAR будет применена в Харькове – 23 февраля "Шахтер" на ОСК "Металлист" примет "Десну".

Также отметим, что во второй части нынешнего сезона VAR в УПЛ будет использоваться только на двух матчах тура, которые не должны происходить в один день.

Система VAR уже работает на матчах большинства топовых европейских чемпионатов, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Что такое VAR? Система видеопомощи арбитрам, сокращенно VAR или видеоассистент арбитра – технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта ФК Ворскла УПЛ Динамо Спорт Футбол
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