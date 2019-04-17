Стало известно, почему ключевой игрок "Шахтера" не сыграет против "Днепра-1"

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Виктор Коваленко
Виктор Коваленко / ФК "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко пропустит полуфинальный матч Кубка Украины против "Днепра-1".

У Виктора Коваленко повреждение паха. Об этом сообщает ТК "Футбол 1/2".

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Травму он получил в последнем матче УПЛ против "Зари" (3:0). Футболист не попал в заявку "горняков" на кубковый матч, при этом неизвестно, сколько Игорь Коваленко может пропустить.

Также отсутствуют в заявке "горняков" защитник Богдан Бутко, который тренировался по индивидуальной программе, а также Марлос. Лидер Шахтера на прошлой неделе перенес операцию на бедре и пропустит полтора месяца.

В текущем сезоне Виктор Коваленко сыграл за "Шахтер" в 28 матчах во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 2 асиста.

Матч "Днепр-1" – "Шахтер" состоится в среду, 17 апреля. Начало встречи – в 18:30.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Шахтер
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