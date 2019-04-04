Стало известно, почему соперник Гвоздика не смог продолжить бой после пятого раунда

У французского боксера Дуду Нгумбу, который не смог продолжить бой за титул чемпиона мира против Александра Гвоздика, обнаружили серьезную травму.

В ночь на 31 марта Гвоздик в Филадельфии успешно провел свою первую защиту титула

чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Украинец победил Нгумбу, поскольку тот не смог продолжить бой, хотя украинец не нанес сильных ударов по телу соперника.

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Гвоздик после боя был недоволен, потому что хотел провести больше раундов. А тренер украинца Тедди Атлас назвал Нгумбу странным парнем. После этого французского боксера заподозрили в том, что он решил "отбыть" номер и просто заработать деньги.

Но исполнительный директор Атлетической комиссии штата Пенсильвания Грег Сёрб утверждает, что у бойца серьезная травма – разрыв связок голени.

Я насмотрелся на травмы, разрывы связок. Бывали жуткие, но такого раньше не видел... Он пробыл в госпитале несколько часов. Ему сделали специальную обувь с фиксаторами голени. Насколько знаю, он уже улетел во Францию. Остановка боя? Почему все так затянулось? Ну... Ведь никто не хочет, чтобы бой завершился вот так, правильно? Поэтому я хотел убедиться через переводчика непосредственно у Нгумбу, что он не сможет продолжить бой,

– цитирует серба ESPN.

Гвоздик, скорее всего, следующий бой проведет против обязательного претендента. Им является американец Маркус Браун.

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