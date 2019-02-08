Стало известно, при каких условиях Роман Зозуля может продлить контракт с "Альбасете"

14 Читати новину українською
Роман Зозуля может остаться в "Альбасете"
Роман Зозуля может остаться в "Альбасете"

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля с большой долей вероятности может остаться в своем нынешнем клубе.

Как известно, соглашение игрока с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона, однако по информации AS, в контракте украинца есть пункт об обязательном продлении соглашения, если кастильцы выйдут в Примеру.

Читайте также: Дубль Романа Зозули помог "Альбасете" победить в чемпионате Испании: видео

На данный момент "Альбасете" лидирует в Сегунде, опережая трех ближайших преследователей на одно очко.

В текущем сезоне Зозуля сыграл 20 матчей в Сегунде, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее Спорт 24 сообщал, что Роман Зозуля может пойти на повышение. Клуб из пригорода Мадрида "Хетафе" заинтересован в подписании Зозули.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Кандидаты в президенты Украины-2019: список
сегодня
103961
Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На базе футбольного клуба в Бразилии возник пожар, по меньшей мере 10 человек погибло: фото
сегодня 13:24 На базе футбольного клуба в Бразилии возник пожар, по меньшей мере 10 человек погибло: фото
90
Месси – самый высокооплачиваемый футболист Европы, Роналду получает почти вдвое меньше: топ-10
сегодня 12:48 Месси – самый высокооплачиваемый футболист Европы, Роналду получает почти вдвое меньше: топ-10
144
Смерть Эмилиано Сала: все новости трагедии
сегодня 09:21 Смерть Эмилиано Сала: все новости трагедии
8784
Гвоздик официально проведет защиту титула WBC против опытного француза
сегодня 09:16 Гвоздик официально проведет защиту титула WBC против опытного француза
104
Скандал Алиевых: суд вынес решение по делу экс-супругов
7 февраля 21:35 Скандал Алиевых: суд вынес решение по делу экс-супругов
289
Ракицкий сравнил гимн Украины с песнями Григория Лепса: видео
7 февраля 20:45 Ракицкий сравнил гимн Украины с песнями Григория Лепса: видео
337
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук