Стало известно, при каких условиях Роман Зозуля может продлить контракт с "Альбасете"

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля с большой долей вероятности может остаться в своем нынешнем клубе.

Как известно, соглашение игрока с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона, однако по информации AS, в контракте украинца есть пункт об обязательном продлении соглашения, если кастильцы выйдут в Примеру.

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На данный момент "Альбасете" лидирует в Сегунде, опережая трех ближайших преследователей на одно очко.

В текущем сезоне Зозуля сыграл 20 матчей в Сегунде, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее Спорт 24 сообщал, что Роман Зозуля может пойти на повышение. Клуб из пригорода Мадрида "Хетафе" заинтересован в подписании Зозули.

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