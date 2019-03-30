Стало известно, при каких условиях Зидан может вернуть украинца Лунина в "Реал"

Тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может вернуть украинца Андрея Лунина из аренды из "Леганеса".

Причиной такого решения является то, что третий голкипер "Реала" Лука Зидан может уже в ближайшее межсезонье покинуть Мадрид. В услугах 20-летнего вратаря заинтересован швейцарский "Базель", сообщает Bernabeu Digital.

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20-кратный чемпион Швейцарии планирует сделать ставку на молодежь и видит в лице сына Зинедина Зидана оптимальный вариант на позицию голкипера.

Контракт 20-летнего француза действует до лета этого года, а "бланкос" пока не предложили голкиперу новое соглашение. Впрочем, официального предложения от Базеля Зидан-джуниор пока не получал.

Именно Лука Зидан является конкурентом Андрея Лунина за место в "Реале". Уход Зидана-младшего – хорошая новость для украинского вратаря "Реала" Андрей Лунина, который находится в аренде в "Леганесі", но летом может вернуться в "Королевский клуб".

Спорт 24 писал, что Лунин с первых минут начал матч "Леганеса" против "Атлетико" (0:1) и отразил пенальти в исполнении Сауля.

Андрей Лунин выступает за "Леганес" на правах годичной аренды из "Реала". На его счету всего 5 матчей за "огурцов" во всех турнирах.

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