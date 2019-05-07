Стало известно решение Михайличенко на предложение возглавить "Динамо"

Спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко не планирует возвращаться на пост главного тренера столичного клуба.

Как стало известно 1927.kiev.ua из источников, приближенных к клубу, Алексей Михайличенко раньше действительно получал предложение возглавить клуб, но категорически от него отказался.

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Впрочем, несмотря на отказ Михайличенко, руководство киевлян до сих пор рассматривает кандидатуру специалиста, и, если он изменит свое решение, то сможет возглавить киевский клуб.

Михайличенко возглавлял "Динамо" с 2002-го по 2004 годы, с 2012-го по 2013-й был ассистентом главного тренера киевского клуба, а с 2013 года занимает должность спортивного директора "Динамо".

На данный момент "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, но отставание команды от лидирующего "Шахтера" составляет девять очков. Таким образом, киевляне, скорее всего, не смогут завоевать золотые медали в этом сезоне.

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