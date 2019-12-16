Стало известно, сколько денег ушло на организацию чемпионата мира в Киеве

Вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко на специальной пресс-конференции во время молодежного чемпионата мира в Киеве рассказал о денежной стороне вопроса организации турнира в киевском Дворце спорта.

Как известно, молодежный чемпионат мира в Киеве продлится до 18 декабря. Дивизион IB – третий по силе дивизион мирового хоккея.

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– Я бы разделил этот момент на спортивную составляющую и развлекательно-организационную. Что касается спортивной составляющей, будем откровенны, основное количество затрат мы покрывали за счет Министерства молодежи и спорта. Поэтому это государственные деньги: аренда льда, Дворца спорта.

Что касается развлекательной программы, медиа, рекламы, это действительно наши спонсоры, от которых мы получили около 10 миллионов гривен. Эти две статьи и составляют бюджет данного спортивного ивента.

– В целом эта сумма до 20 миллионов гривен?

– Меньше.

Напомним, что после трех матчей молодежная сборная Украины проиграла два раза, потеряв шансы на первое место.

Следующий матч "сине-желтые" сыграют 17 декабря в 20:00 против Италии.