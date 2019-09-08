Стало известно, сколько Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье заработали за бой UFC242

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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил свой титул чемпиона мира UFC в легком весе. Россиянин за этот бой получил почти в 25 раз больше, чем его соперник.

Как это было: Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс UFC: видео

По данным The Sports Daily, Хабиб Нурмагомедов получил за этот бой 6,09 миллиона долларов. В эту сумму входит 6 миллионов долларов за бой, 40 тысяч долларов за медиа-активность, а также бонус в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

Его соперник Дастин Порье получил в разы меньшую сумму. Его призовые – лишь 290 тысяч долларов (250 тысяч долларов за бой и 40 тысяч долларов за медиа-активность).

Стоит добавить, что призовые Хабиба – втрое выше, чем он получал до этого. О том, что они будут в разы больше, чем за победу над Конором МакГрегором, было известно еще перед боем. Сам ирландец уже бросил вызов россиянину. При этом The Notorious не против, чтобы этот бой состоялся в Москве.

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Теги: Хабиб Нурмагомедов MMA Смешанные единоборства Спорт
Источник: The Sports Daily
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