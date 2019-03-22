Стало известно, сколько сборная Украины завоевала наград в 2018 году: впечатляющие цифры

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Сколько Украина получила медалей в 2018 году
Сколько Украина получила медалей в 2018 году

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов подвел итоги выступлений украинских спортсменов на международных соревнованиях в 2018 году.

Украинские спортсмены завоевали 5 170 медалей (1 910 золотых, 1 633 серебряных и 1 627 бронзовых) на международных соревнованиях в 2018 году. Об этом в своем Facebook сообщил Игорь Жданов.

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  • Национальные сборные команды Украины по олимпийским видам спорта в 813 соревнованиях выиграли 105 золотых, 125 серебряных и 204 бронзовые медали (всего 434).
  • Украинские спортсмены по неолимпийским видам спорта в 305 соревнованиях завоевали 1485 золота, 1242 серебра и 1169 бронзы (3896).
  • Украинцы с инвалидностью в 119 соревнованиях принесли в копилку 320 золотых наград, 266 серебряных и 254 бронзовых (840).


Спортивные достижения Украины в 2018 году

Искренне благодарны всем нашим спортсменам, тренерам, врачам, массажистам, функционерам сборных команд, болельщикам – за яркие украинские победы на международной арене! Это также результат совместной и плодотворной работы Минмолодьспорта, национальных федераций, НОК Украины, ВКУ, НКСИУ, органов местной власти. Вместе к новым победам,
– написал Игорь Жданов.

Стоит сказать, что в 2018 году сборная Украины завоевала третье в истории золото зимних Олимпийских игр.

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Теги: Спорт Олимпиада 2018 Игорь Жданов Новости Спорта Министерство молодежи и спорта
Источник: 24 Канал
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