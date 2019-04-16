Стало известно, сыграет ли Зинченко против "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, скорее всего, не сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

Украинец не участвовал в сегодняшней тренировке команды, он даже не занимался индивидуально.

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Спорт 24 писал, что Александр Зинченко получил травму в матче против "Кардиффа". Украинца на 19 минуте заменил Кайл Уокер. Впоследствии оказалось, что у футболиста небольшое растяжение задней поверхности бедра. Ранее сам Александр заявлял, что ему на восстановление потребуется около десяти дней.

22-летний украинец сыграл 23 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах этого сезона, отметившись 1 голом и 5 ассистами.

Матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" состоится 17 апреля. Начало встречи в 22:00. Первый поединок завершился минимальной победой лондонцев со счетом 1:0.

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