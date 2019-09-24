Стало известно, за кого голосовал Месси в номинации лучший игрок и тренер сезона

Звездный футболист Лионель Месси в номинации "Лучший игрок" The Best FIFA Football Awards голосовал за Садьо Мане из "Ливерпуля". Лео поставил представителя "Ливерпуля" на первое место.

На второе место игрок сборной Аргентины поставил футболиста "Ювентуса" и сборной Португалии Кришитану Роналду.

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Третьим, по версии Месси, стал Фрэнки Де Йонг, который защищает цвета "Барселоны", а в прошлом сезоне играл за "Аякс".

Также стало известно, за каких тренеров голосовал Лео. На первое место аргентинец поставил Пепа Гвардиолу из "Манчестер Сити". Вторым, по версии Месси, стал аргентинец Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Третьим в списке Месси оказался Марсело Гальярдо из "Ривер Плейт".

Как известно, Лионель Месси неожиданно стал лучшим игроком прошлого сезона по версии ФИФА. Месси на 8 баллов опередил Вирджила Ван Дейка из "Ливерпуля".

Лучшим тренером по версии ФИФА был назван немец Юрген Клопп из "Ливерпуля".