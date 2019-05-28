Стало известно, когда Усик проведет следующий бой

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Усик вернется на ринг в сентябре
Усик вернется на ринг в сентябре / Новое Время

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF украинец Александр Усик вернется на ринг в сентябре 2019 года.

Соответствующую информацию озвучил промоутер Александра Усика Эдди Хирный в комментарии Boxing News 24. При этом где именно состоится бой и кто будет соперником Усика – еще неизвестно.

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Вполне вероятно, что Усик сразится с Карлосом Такама. Именно с ним был запланирован бой на 25 мая в Оксон-Хилле (США). Но из-за травмы украинца, участие Усика в этом бою пришлось отменить. При этом Такам так и не нашел себе другого соперника, поэтому не боксировал в этот вечер.

Для Усика этот бой должен был стать дебютным в супертяжелом весе. Пока же он удерживает пояса чемпиона WBO, WBC и IBF в тяжелом весе. Но вскоре ему придется либо от них отказываться, или возвращаться в тяжелый вес для их защиты.

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Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
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