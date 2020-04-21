Стараемся не затрагивать политические темы: Усик рассказал о настроениях в Крыму

Александр Усик рассказал о политических настроениях в Крыму. Боксер, родным городом которого является Симферополь, заявил, что старается избегать политических тем в разговорах с крымчанами.

В интервью ютуб-каналу "В гостях у Гордона" боксер рассказал, что последний раз был в Крыму еще летом 2019 года. Там у боксера находится мама.

Кстати Усик ответил на вопрос "чей Крым" в интервью экс-регионалке Бондаренко

"Я был в Крыму летом. У меня сейчас мама там находится, я практически каждый день общаюсь со своим кумом. Они тоже выехали за город", – сказал Александр.

На вопрос о политических настроениях в Крыму, боксер признался, что старается не касаться темы политики, ведь у людей разные убеждения.

Какие там настроения? Солнце. Люди живут, потому что им нужно жить. Кто-то говорит о чем-то, кто-то – нет. В основном в моем окружении, среди людей, с которыми я общаюсь и дружу, мы стараемся не затрагивать политические темы. Потому что из десяти человек у двух-трех, а то и четырех-пяти, разные политические убеждения и видение,

– заявил Усик.

Боксер утверждает, что его и близких людей объединяет не политика.

"Нас объединяет дружба с детства, общие знакомства, крестины, какой-то пройденный путь. Мы стараемся не использовать в нашем разговорном рационе каких-либо политиков или политические темы", – резюмировал боксер.

Видео интервью Усика

33-летний Усик родился в Симферополе. Александра часто спрашивают об аннексии Крыма Российской Федерацией.

В частности, боксеру приходится отвечать, к какому государству принадлежит полуостров – Украине или России. На это Александр в свое время ответил, что "Крым божий".

В предыдущем поединке против Чазза Уизерспуна Усик боксировал в шортах с флагом Украины и надписью Симферополь.

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