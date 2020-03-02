Старридж отстранен от футбола на 4 месяца, "Трабзонспор" сразу разорвал с ним контракт
Английский нападающий Даниэль Старридж отстранен от футбола на 4 месяца. Турецкий "Трабзонспор", за который выступал игрок, разорвал с ним соглашение.
Дисквалификация Старриджа предусматривает отстранение от любой футбольной деятельности до 17 июня 2020 года, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии.
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Такое жесткое наказание футболиста связано с нарушением правил о ставках. В 2018 году Старридж попросил своего брата Леона сделать ставку на то, что он перейдет в испанскую "Севилью". Клуб и футболист тогда находились на стадии переговоров. При этом впоследствии переход сорвался, и Старридж отправился в аренду в "Вест Бромвич Альбион".
Когда об этом стало известно, летом 2019 года Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Старриджа на шесть недель, четыре из которых были условными. Также игрок должен был заплатить 75 тысяч фунтов штрафа. Однако апелляционная комиссия организации пересмотрела это решение. Были выявлены еще два факта, которые не учли во время первого рассмотрения дела. Поэтому наказание стало более жестким – четыре месяца (без условного срока), а также увеличение штрафа вдвое – до 150 тысяч фунтов.
Стоит отметить, что когда стало известно о дисквалификации Старриджа, турецкий "Трабзонспор" расторг с ним соглашение.
- Даниэль Старридж на юношеском уровне выступал за "Астон Виллу", "Ковентри Сити" и "Манчестер Сити".
- Именно за "Манчестер Сити" он дебютировал в АПЛ в 2007 году. За три сезона он сыграл в 21 матче, забив 5 голов.
- Летом 2009 года перешел в "Челси" на правах свободного агента. Поскольку переход состоялся до того, как Старриджу исполнилось 24 года, "МанСити" через суд сумел добиться компенсации от "Челси" – 3,5 миллиона фунтов сразу, а также по 500 тысяч фунтов после каждого 10, 20, 30 и 40 матча за клуб. "Манчестер Сити" также получил 1 миллион фунтов после вызова игрока в сборную Англии, и 15% от его трансфера в следующий клуб.
- Старридж стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии в составе "Челси" в сезоне 2009/10. А также побеждал в Лиге чемпионов в сезоне 2011/2012. В общем за 63 матчей забил 15 голов.
- Первую половину 2011 года провел в аренде в "Болтоне", где в 12 матчах отличился 8 раз.
- Зимой 2013 года перешел в "Ливерпуль". За шесть лет в клубе сыграл лишь в 116 матчах, забил 51 гол. Стал победителем Лиги чемпионов в сезоне 2018/19.
- 22 апреля 2013 года в матче "Ливерпуль" – "Челси" Старридж вышел на поле вместо Фелипе Коутиньо, отметился своеобразным дублем в ворота бывшей команды: забил гол и сделал результативную передачу. Сам матч закончился со счетом 2:2.
- За "Ливерпуль" Старридж выступал до начала 2018 года. Тогда же перешел в аренду в "Вест Бромвич".
- Летом 2019 года у него закончился контракт с "Ливерпулем", поэтому игрок подписал соглашение с турецким "Трабзонспором".
- За сборную Англии выступал с 2011 до 2017 года. Сыграл лишь в 28 матчах, забив 8 голов.