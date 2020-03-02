Старридж отстранен от футбола на 4 месяца, "Трабзонспор" сразу разорвал с ним контракт

Английский нападающий Даниэль Старридж отстранен от футбола на 4 месяца. Турецкий "Трабзонспор", за который выступал игрок, разорвал с ним соглашение.

Дисквалификация Старриджа предусматривает отстранение от любой футбольной деятельности до 17 июня 2020 года, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии.

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Такое жесткое наказание футболиста связано с нарушением правил о ставках. В 2018 году Старридж попросил своего брата Леона сделать ставку на то, что он перейдет в испанскую "Севилью". Клуб и футболист тогда находились на стадии переговоров. При этом впоследствии переход сорвался, и Старридж отправился в аренду в "Вест Бромвич Альбион".

Когда об этом стало известно, летом 2019 года Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Старриджа на шесть недель, четыре из которых были условными. Также игрок должен был заплатить 75 тысяч фунтов штрафа. Однако апелляционная комиссия организации пересмотрела это решение. Были выявлены еще два факта, которые не учли во время первого рассмотрения дела. Поэтому наказание стало более жестким – четыре месяца (без условного срока), а также увеличение штрафа вдвое – до 150 тысяч фунтов.

Стоит отметить, что когда стало известно о дисквалификации Старриджа, турецкий "Трабзонспор" расторг с ним соглашение.

We thank Daniel Sturridge for his contributions to our club and wish him success in his future career. #ThankYouDanielSturridge pic.twitter.com/ADR1dq4x5j — Trabzonspor_en (@Trabzonspor_EN_) March 2, 2020