Старт сборной Украины по гандболу на Евро и другие события 10 января

В пятницу, 10-го января, состоятся ряд важных событий в мире спорта. Календарем главных матчей и турниров читайте в материале Спорт24.

Сборная Украины по гандболу стартует на Евро-2020

Мужская сборная Украины по гандболу 10-го января стартует на групповом этапе чемпионата Европы.

Первым соперником украинцев станет Северная Македония.

Начало матча в 21:30. Другими соперниками "сине-желтых" в группе являются сборные Австрии и Чехии.

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Кубок мира по биатлону

В пятницу продолжится четвертый этап Кубка мира по биатлону. В немецком Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров.

Начало гонки в 15:20. Сборная Украины выступит в следующем составе:

10. Артем Прима

46. ​​Антон Дудченко

62. Сергей Семенов

65. Артем Тищенко

96. Богдан Цымбал

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Старт III зимних Юношеских Олимпийских игр

10 января во швейцарской Лозанне стартуют III зимние Юношеские Олимпийские игры. Церемония открытия состоялась в четверг, 9 января.

В первый день финалов не будет. Первыми будут соревноваться спортсмены из трех видов спорта:

керлинг фигурное катание фристайл

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Старт 22 тура АПЛ

"Шеффилд Юнайтед" в рамках 22 тура чемпионата Англии примет "Вест Хэм".

Украинец Андрей Ярмоленко, к сожалению, не сможет сыграть, так как травмирован. Начало игры в 22:00.

Центральным матчем тура станет противостояние "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", которое состоится 11 января.

Матч Леня в НБА

В ночь с 10 на 11 января "Атланта" украинца Алексея Леня проведет очередной матч в рамках НБА.

"Гокс" сыграют на выезде против "Вашингтона". Сейчас "Атланта" является аутсайдером Восточной конференции.

Команда Леня потерпела 30 поражений и выиграла только 8 поединков.

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Чемпионат Украины по баскетболу

В рамках чемпионата Украины по баскетболу 10 января состоится только один поединок. "Киев-Баскет" на родном паркете примет "Николаев".

Поединок начнется в 19:00.

День в истории

10 января 1989 года родился Денис Дубров, пловец, чемпион и призёр летних Паралимпийских игр, мастер спорта Украины международного класса.

Дубров – чемпион, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы 2014, двукратный чемпион и бронзовый призер чемпионата мира 2015, трехкратный чемпион (400 м в/с, 100 м бат, 200 м кмп.) И двукратный серебряный призер (100 м брасс, эстафета 4×100 м кмп) чемпионата Европы 2016.

Дебютант XV летних Паралимпийских игр 2016 года.

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10 января 71-летие отметит легендарный американский боксер Джоржд Форман.

Он чемпион Олимпиады 1968 в тяжелом весе, чемпион в тяжелом весе по версиям WBC (1973-1974), WBA (1973-1974, 1994) и IBF (1994-1995).

Форман – старейший чемпион мира в тяжелом весе в истории бокса. Возможно, из-за этого рекорда в ринг вернется украинец Владимир Кличко.