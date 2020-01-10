Старт сборной Украины по гандболу на Евро и другие события 10 января
В пятницу, 10-го января, состоятся ряд важных событий в мире спорта. Календарем главных матчей и турниров читайте в материале Спорт24.
Сборная Украины по гандболу стартует на Евро-2020
Мужская сборная Украины по гандболу 10-го января стартует на групповом этапе чемпионата Европы.
Первым соперником украинцев станет Северная Македония.
Начало матча в 21:30. Другими соперниками "сине-желтых" в группе являются сборные Австрии и Чехии.
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Кубок мира по биатлону
В пятницу продолжится четвертый этап Кубка мира по биатлону. В немецком Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров.
Начало гонки в 15:20. Сборная Украины выступит в следующем составе:
- 10. Артем Прима
- 46. Антон Дудченко
- 62. Сергей Семенов
- 65. Артем Тищенко
- 96. Богдан Цымбал
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Старт III зимних Юношеских Олимпийских игр
10 января во швейцарской Лозанне стартуют III зимние Юношеские Олимпийские игры. Церемония открытия состоялась в четверг, 9 января.
В первый день финалов не будет. Первыми будут соревноваться спортсмены из трех видов спорта:
- керлинг
- фигурное катание
- фристайл
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Старт 22 тура АПЛ
"Шеффилд Юнайтед" в рамках 22 тура чемпионата Англии примет "Вест Хэм".
Украинец Андрей Ярмоленко, к сожалению, не сможет сыграть, так как травмирован. Начало игры в 22:00.
Центральным матчем тура станет противостояние "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", которое состоится 11 января.
Матч Леня в НБА
В ночь с 10 на 11 января "Атланта" украинца Алексея Леня проведет очередной матч в рамках НБА.
"Гокс" сыграют на выезде против "Вашингтона". Сейчас "Атланта" является аутсайдером Восточной конференции.
Команда Леня потерпела 30 поражений и выиграла только 8 поединков.
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Чемпионат Украины по баскетболу
В рамках чемпионата Украины по баскетболу 10 января состоится только один поединок. "Киев-Баскет" на родном паркете примет "Николаев".
Поединок начнется в 19:00.
День в истории
10 января 1989 года родился Денис Дубров, пловец, чемпион и призёр летних Паралимпийских игр, мастер спорта Украины международного класса.
Дубров – чемпион, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы 2014, двукратный чемпион и бронзовый призер чемпионата мира 2015, трехкратный чемпион (400 м в/с, 100 м бат, 200 м кмп.) И двукратный серебряный призер (100 м брасс, эстафета 4×100 м кмп) чемпионата Европы 2016.
Дебютант XV летних Паралимпийских игр 2016 года.
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10 января 71-летие отметит легендарный американский боксер Джоржд Форман.
Он чемпион Олимпиады 1968 в тяжелом весе, чемпион в тяжелом весе по версиям WBC (1973-1974), WBA (1973-1974, 1994) и IBF (1994-1995).
Форман – старейший чемпион мира в тяжелом весе в истории бокса. Возможно, из-за этого рекорда в ринг вернется украинец Владимир Кличко.
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