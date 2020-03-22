Старт сезона Формулы-1 снова откладывается: в Баку отказались проводить гран-при Азербайджана

Формула-1 в 2020 году может не досчитаться еще одного этапа. На этот раз речь идет о гран-при Азербайджана.

Гран-при Азербайджана запланировано на 7 июня. Учитывая, что первые этапы Формулы-1 отменили из-за коронавируса, то гонка в Баку могла стать первой в этом сезоне.

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И во время телефонной конференции между владельцами Формулы-1 компанией Liberty Media, Международной автомобильной федерацией (FIA) и промоутерами гран-при Азербайджана, последние заявили, что не намерены проводить гонки в 2020 году. Все из-за пандемии коронавируса, пишет Motorsport.com.

Для сооружения временной трассы в центре Баку нужно время и деньги. Однако если гонку отменят в последний момент, эти средства будут потрачены впустую. Учитывая, что ситуация с пандемией Covid-19 пока не улучшается, то оргкомитет азербайджанского этапа решил не рисковать и заранее отказаться от гонки 2020 года.

В случае отмены гонки в Баку, первым этапом нового сезона станет Гран-при Канады, старт которого запланирован на 14 июня.

Как отменяли этапы Формулы-1 через коронавирус

После вспышки коронавируса в Китае первым отменили именно тамошний этап. Он должен был состояться 19 апреля.

До последнего организаторы планировали начать сезон вовремя. Команды даже прибыли в Австралию, где 15 марта должен был состояться первый этап. Однако уже в Мельбурне стало известно, что один из членов команды McLaren сдал положительный тест на коронавирус. Поэтому гонку отменили.

После этого отменили и гран-при Бахрейна (22 марта) и Вьетнам (5 апреля)

Планировалось, что новый сезон начнется в Европе с гран-при Нидерландов (3 мая). Однако три европейских этапа в мае – Нидерландов, Испании (10 мая) и Монако (24 мая) – тоже отменили. Гран-при Монако не состоится впервые с 1954 года.

Поэтому именно гран-при Азербайджана мало стать первым в этом сезоне. И если гонка в Баку не состоится, то открывать сезон придется в Канаде 14 июня.

В сезоне 2020 года планировалось провести 22 гонки. Гран-при Азербайджана должен был стать восьмым этапом.

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